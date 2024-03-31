Накануне днем, 30 марта 2024 года около 15 часов 40 минут возле дома 30 по Большой Монетной, в Петероградском районе Петербурга 39-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х5» и двигаясь от улицы Котовского к Малой Монетной улице, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ученика 3 класса, который переезжал проезжую часть на самокате.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
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Опубликовал: Питерец
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик
Накануне днем, 30 марта 2024 года около 15 часов 40 минут возле дома 30 по Большой Монетной, в Петероградском районе Петербурга 39-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х5» и двигаясь от улицы Котовского к Малой Монетной улице, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ученика 3 класса, который переезжал проезжую часть на самокате.
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