В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате

Накануне днем, 30 марта 2024 года около 15 часов 40 минут возле дома 30 по Большой Монетной, в Петероградском районе Петербурга 39-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х5» и двигаясь от улицы Котовского к Малой Монетной улице, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ученика 3 класса, который переезжал проезжую часть на самокате.

В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.