В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика

Вчера вечером, 23 декабря около 18 часов 05 минут возле дома 22 по Гаккелевской улице, в Приморском районе Петербурга 26-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомашиной «Лада 217030» и двигаясь в направлении улицы Оптиков, в зоне пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 13-летнего мальчика, находившегося без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.