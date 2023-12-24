ента новостей

11:54
В Петербурге задержали подростков, нападавших на дворников
11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
11:25
На Васильевском острове задержали рецидивиста обокравшего одной из коммерческих фирм
11:20
В Приморском районе женщина во время застолья порезала своего гостя
11:14
В Невском районе задержали двоих участников конфликта со стрельбой из «травмата»
23:15
Василий Глотов открыл счёт в нижегородском поединке СКА против «Торпедо», но дубль Белевича не позволил СКА победить
12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
11:38
На Суворовском проспекте ограбили аптеку
11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
22:19
Артур Гимарайнш из бразильского «Палмейраса» – потенциальный новичок «Зенита», но этот переход затягивается
18:16
В Государственном музее спорта состоялась церемония чествования петербуржцев – Олимпийских чемпионов разных лет
14:11
Эрмитаж выбрал лучшую елочную игрушку
12:41
В Петербурге предприятия Комитет по благоустройству получили новую технику для уборки улиц
12:01
Из Петербурга отправили в Мариуполь очередную партию помощи для православных храмов
11:23
В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин
10:04
В Ленобласти дворник избила и задушила своего знакомого
09:51
В Московском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 6,8 млн рублей
09:28
Пенсионер с васильевского острова продал квартиру и передал мошенникам 8 млн рублей
09:20
В Кировском районе рецидивист ограбил пенсионерку в подъезде дома
23:32
«СКА-Нева» в овертайме проиграла «Тамбову» (3:4) и занимает восьмое место в чемпионате ВХЛ, догнав по очкам тульский АКМ
23:16
Форвард СКА Марат Хайруллин набрал сразу 5 очков в матче, в котором петербургский клуб разгромил ЦСКА со счётом 6:2
23:01
В Литературном музее «ХХ век» открылась выставка «Правда Востока»
16:01
Ремонт ступеней у «Сенной площади» может продлиться два с лишним месяца
15:26
В Михайловском замке открылась выставка «Литература и изобразительное искусство»
15:19
Премьера оперы «Вампир»
12:49
В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности
12:17
В Ленобласти двое жителей СНТ "Уткина заводь" разбились на снегоходе
12:13
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах
11:58
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, который ограбил магазин на Тореза
10:37
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика

В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Гаккелевской улице, в котором пострадал ребенком

Вчера вечером, 23 декабря около 18 часов 05 минут возле дома 22 по Гаккелевской улице, в Приморском районе Петербурга 26-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомашиной «Лада 217030» и двигаясь в направлении улицы Оптиков, в зоне пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 13-летнего мальчика, находившегося без сопровождения взрослых.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2023, 12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
2-11-2023, 14:19
В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка
2-12-2023, 12:11
В Приморском районе автобус сбил ученика 5 класса
28-11-2022, 12:12
В Петероградском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
24-06-2022, 18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
19-07-2023, 12:17
В центре Петербурга иномарка сбила 13-летнего мальчика

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
0
177
Вчера, 12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
0
206
Вчера, 11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
0
242
20-12-2023, 23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
Наверх