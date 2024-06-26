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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий

В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП на 41 километре КАД с пострадавшим рабочим-дорожником

Сегодня ночью, 26 июня 2024 года около 02 часов 20 минут на 41-ом километре внутреннего кольца КАД 42-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Транзит", не справился с управлением и въехал в прицеп-прикрытие дорожной службы, стоящий в третьей полосе.
От удара прицеп наехал на 27-летнего дорожного рабочего, который делал разметку.
В результате дорожного происшествия пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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