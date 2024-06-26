В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий

Сегодня ночью, 26 июня 2024 года около 02 часов 20 минут на 41-ом километре внутреннего кольца КАД 42-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Транзит", не справился с управлением и въехал в прицеп-прикрытие дорожной службы, стоящий в третьей полосе.

От удара прицеп наехал на 27-летнего дорожного рабочего, который делал разметку.

В результате дорожного происшествия пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.