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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»

В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту массового ДТП с погибшим на трассе «Кола»

Накануне вечером, 26 ноября 2023 года около 20 часов 55 минут на 117-км трассы «Кола» Р-21, неподолеку от деревни Юшково в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб водитель одного из них. 

Микроавтобус «Форд Транзит» под управлением 31-летнего водителя  выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено Аркана», под управлением 42-летнего мужчины; в результате столкновения «Рено» съехал в кювет, а «Форд» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Киа Спортейдж», под управлением 60-летнего мужчины, который в результате столкновения наехал на стоящий у проезжей части эвакуатор. 

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель «Рено». 

46-летнюю пассажирку «Рено» и водителя «Форда» в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП, устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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