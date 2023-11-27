В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»

Накануне вечером, 26 ноября 2023 года около 20 часов 55 минут на 117-км трассы «Кола» Р-21, неподолеку от деревни Юшково в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб водитель одного из них.

Микроавтобус «Форд Транзит» под управлением 31-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено Аркана», под управлением 42-летнего мужчины; в результате столкновения «Рено» съехал в кювет, а «Форд» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Киа Спортейдж», под управлением 60-летнего мужчины, который в результате столкновения наехал на стоящий у проезжей части эвакуатор.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель «Рено».

46-летнюю пассажирку «Рено» и водителя «Форда» в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП, устанавливаются детали происшествия.