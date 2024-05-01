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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Сортавала" в ДТП с бетономешалкой пострадали водитель и пассажирка "Форд Фокус

На трассе "Сортавала" в ДТП с бетономешалкой пострадали водитель и пассажирка "Форд Фокус

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на 41 километре автодороги во Всеволожском районе

Сегодня вечером, 1 мая 2024 года около 16 часов 20 минут на 41-м километре трассы "Сортавала", во Всеволожском районе Ленинградской области 21-летний водитель, управляя автомашиной "Форд Фокус", неправильно выбрал боковую дистанцию и совершил столкновение по касательной с едущим в попутном направлении грузовым автомобилем "Мерседес" (бетономешалка), под управлением 57-летнего водителя.

От удара легковушка наехала на металлическое ограждение и вылетел в кювет, где впоследствии перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля "Форд" в тяжелом состоянии, а также его 18-летнюю пассажирку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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