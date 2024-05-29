Вчера днем, 28 мая 2024 года около 13 часов 10 минут на 98-ом километре КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», двигаясь от Краснофлотского в сторону Таллиннского шоссе совершил наезд на остановившийся в крайнем левом ряду для замены колеса, в месте, где запрещена стоянка, автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 28-летнего жителя города Архангельск. После чего отечественный автомобиль наехал на своего же водителя, находившегося на проезжей части.
В результате дорожного происшествия обоих водителей транспортных средств госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на 98 километре КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области
Вчера днем, 28 мая 2024 года около 13 часов 10 минут на 98-ом километре КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», двигаясь от Краснофлотского в сторону Таллиннского шоссе совершил наезд на остановившийся в крайнем левом ряду для замены колеса, в месте, где запрещена стоянка, автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 28-летнего жителя города Архангельск. После чего отечественный автомобиль наехал на своего же водителя, находившегося на проезжей части.
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