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Питерец.ру » Происшествия » На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице

На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на 98 километре КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области

Вчера днем, 28 мая 2024 года около 13 часов 10 минут на 98-ом километре КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», двигаясь от Краснофлотского в сторону Таллиннского шоссе совершил наезд на остановившийся в крайнем левом ряду для замены колеса, в месте, где запрещена стоянка, автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 28-летнего жителя города Архангельск. После чего отечественный автомобиль наехал на своего же водителя, находившегося на проезжей части.
В результате дорожного происшествия обоих водителей транспортных средств госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район КАД ДТП
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