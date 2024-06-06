На площади Конституции иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода

Накануне утром, 5 июня 2024 года около 08 часов 55 минут возле дома 7 по площади Конституции 24-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь по Ленинскому проспекту, не справился с управлением и совершил наезд на поребрик с последующим выездом на тротуар и наездом на стойку светофора и стойку с дорожным знаком, а также 32-летнего пешехода.

В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.