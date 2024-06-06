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Питерец.ру » Происшествия » На площади Конституции иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода

На площади Конституции иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода

0
18
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на площади Конституции в Московском районе Петербурга

Накануне утром, 5 июня 2024 года около 08 часов 55 минут возле дома 7 по площади Конституции 24-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь по Ленинскому проспекту, не справился с управлением и совершил наезд на поребрик с последующим выездом на тротуар и наездом на стойку светофора и стойку с дорожным знаком, а также 32-летнего пешехода.
В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП пострадавший пешеход
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