Накануне вечером, 17 июня 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским поступило сообщение от 36-летнего мотоциклиста из поселка Шушары, Пушкинского района Петербурга. Байкер рассказал стражам порядка о том, что около 19 часов 30 минут, когда он ехал на мотоцикле по КАД, на круговом движении с Вишерской улицы, неизвестный выстрелил в него из травмата. При этом никаких конфликтов у него ни с кем на дороге не было.
Мотоциклиста госпитализировали с ранением спины.
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, проводится проверка.
Приняты меры к розыску лиц, причастных к стрельбе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На КАД неизвестный выстрелил из травмата в мотоциклиста
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут причастных к стрельбе по мотоциклисту на КАД
Накануне вечером, 17 июня 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским поступило сообщение от 36-летнего мотоциклиста из поселка Шушары, Пушкинского района Петербурга. Байкер рассказал стражам порядка о том, что около 19 часов 30 минут, когда он ехал на мотоцикле по КАД, на круговом движении с Вишерской улицы, неизвестный выстрелил в него из травмата. При этом никаких конфликтов у него ни с кем на дороге не было.
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