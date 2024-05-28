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Питерец.ру » Происшествия » На улице Репищева неизвестный стрелял из «травмата» в драке

На улице Репищева неизвестный стрелял из «травмата» в драке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут стрелявших из «травмата» в драке на улице Репищева

Накануне днем, 27 мая 2024 года около 15 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 68-летний петербуржец, проживающий в доме 19 корпус 1 по улице Репищева Мужчина рассказал стражам порядка о том, что возле дома дерутся трое, у одного из них в руках пистолет.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 27 мая около 15 часов 15 минут возле дома 19 корпус 1 по улице Репищева произошла драка между жителем соседнего дома, и двумя неизвестными, один из которых выстрелил вверх из травматического пистолета.
Местного жителя доставили для разбирательства в отдел полиции.
Приняты меры к розыску его оппонентов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район стрельба травматика
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