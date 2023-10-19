В Парголово неизвестный выстрелил в мужчину из травмата

Накануне днем около 15 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из приемного покоя лечебного учреждения о том, что к ним доставили 43-летнего жителя Парголово с травматическим огнестрельным ранением бедра, которого был госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Со слов потерпевшего установлено, что утром, около 08 часов 50 минут, в подъезде дома 36\3 по Толубеевскому проезду в него выстрелил из травматического пистолета неизвестный.

Полицией приняты меры к розыску стрелка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.