На севере Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из травмата в ходе конфликта

Накануне днем около 13 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 57-летнего прохожего о том, что возле дома 5 корпус 3 по Северному проспекту в него выстрелил неизвестный.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан 68-летний петербуржец, который в ходе возникшего словесного конфликта из принадлежащего ему травматического пистолета выстрелил в лицо потерпевшему, который от осмотра и госпитализации скорой медицинской помощи отказался.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. У него изъят травматический пистолет «ОСА».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.