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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из травмата в ходе конфликта

На севере Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из травмата в ходе конфликта

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе в ходе конфликта

Накануне днем около 13 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 57-летнего прохожего о том, что возле дома 5 корпус 3 по Северному проспекту в него выстрелил неизвестный.
Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан 68-летний петербуржец, который в ходе возникшего словесного конфликта из принадлежащего ему травматического пистолета выстрелил в лицо потерпевшему, который от осмотра и госпитализации скорой медицинской помощи отказался.
Злоумышленника доставили в отдел полиции. У него изъят травматический пистолет «ОСА».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба травматика
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