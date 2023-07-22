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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти дорожный конфликт завершился стрельбой из травмата

В Ленобласти дорожный конфликт завершился стрельбой из травмата

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Кировского района Ленинградской области задержан стрелок в дорожном конфликте

Накануне поздним вечером около 23 часов 30 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы СНТ о том, что в СНТ «Моряк» поселка Михайловский ее мужа ранили из травматического оружия.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 23 часов 25 минут между 52-летним жителем поселка Шушары и 40-летним потерпевшим произошел конфликт, после чего первый выстрелил из травматического пистолета в ногу своему оппоненту. 

Пострадавший был госпитализирован и, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. 

У него изъят травматический пистолет «Гроза-02».

Подозреваемому  избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО стрельба
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