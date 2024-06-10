На Бухарестской улице подростки ранили ножом дворника

Накануне вечером, 9 июня 2024 года около 19 часов 25 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении в доме 152 корпус 2 по Бухарестской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле парадной дома обнаружили с ножевым раненным 31-летнего дворника, гражданина одного из государств ближнего зарубежья,

Раненный мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 19 часов 00 минут во время уборки территории возле 4-ой парадной, с общего балкона на 12-м этаже неизвестные подростки стали бросать вниз мусор.

Он поднялся на 12-й этаж, решив с ними разобраться, однако подростки его избили и ранили ножом, после чего спешно скрылись.

Очевидцем происходящего стал прохожий, который предпринял попытку задержать выбегающих из подъезда злодеев, однако им удалось скрыться.

Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские принимают необходимые меры к задержагию участников инцидента.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.