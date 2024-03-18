В центре Петербурга мигрантка ударила ножом соотечествиника

Накануне ночью, 17 марта 2024 года около 00 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о криках, доносящихся из квартиры на 3 этаже дома 40 по Казанской улице.

Около 00 часов 20 минут прибывшие на место происшествия полицейские, в квартире с ножевым ранением в живот и руку обнаружили 32-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, которого бригадой Скорой помощи госпитализировали.

По горячим следам возле дома 10 по пер. Антоненко по подозрению в совершении указанного преступления задержали 38-летнюю соотечественницу пострадавшего.

Задержанную подозревают в том, что 16 марта около полуночи в ходе внезапно возникшего конфликта ударила ножом в живот и руку своего соседа.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

С места преступления изъяли нож.