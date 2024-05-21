В Петербурге поймали подозреваемого в поножовщине на Съезжинской улице

Вечером минувшего воскресенья, 19 мая 2024 года около 22 часов 35 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины в арке дома 22 по Съезжинской улице.

В парадной дома 27 по Съезжинской сотрудники полиции обнаружили 27-летнего жителя Бурятии с ножевым ранением, пострадавшего госпитализировали.

В течении нескольких минут, возле дома 34/36 по Большому проспекту Петроградской стороны сотрудники полиции задержали 33-летнего неработающего петербуржца, подозреваемого в причастности к указанному преступлению.

Задержанного доставили в отдел полиции.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение среднего вреда здоровью).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.