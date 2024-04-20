В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Бухарестской улице

Накануне вечером, 19 марта 2024 года около 18 часов 50 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки. Женщина рассказала праввохранителям о том, что между домами 11 и 13 по Бухарестской улице ее друга избили неизвестные, насильно затолкали в автомобиль «Лада», и уехали в неизвестном направлении.

Около 22 часов 30 минут к полицейским обратился сам 26-летний пострадавший, который рассказал, что около 18 часов 30 минут на Бухарестской улице малознакомые ему люди избили его, отобрали 1 000 рублей, паспорт, банковскую карту, и скрылись.

Около 00 часов 10 минут на 112-м километре внутреннего кольца КАД наряд ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району остановил автомобиль «ВАЗ 211440», под управлением ранее судимого неработающего 30-летнего петербуржца.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Приняты меры к установлению и задержанию других участников нападения.