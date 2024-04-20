ента новостей

12:49
В Ленобласти в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погибла пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло»
12:45
В Колпино дорожный конфликт закончился выстрелом в лицо из газового пистолета
12:40
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Бухарестской улице
12:31
Пенсионерка с проспекта Металлистов по «кодовому» слову отдала лысому курьеру деньги и украшения
10:29
Застройщик получил 6 миллиардов
09:38
Вакцинация от клещей продолжается
17:02
Сразу три шахматиста лидируют на турнире претендентов в Торонто за 2 тура до финиша – Ян Непомнящий, Хикару Накамура и Доммараджу Гукеш
14:42
Сроки производства работ по ликвидации колейности на КАД перенесли по погодным условиям
13:25
В Бокситогорске поймали серийного курьера мошенников
13:15
В Гатчине мужчина на «Ладе» сбил 9-летнего мальчика
12:53
На бульваре Александра Грина иномарка сбила 15-летнего самокатчика
12:43
В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже на проспекте Просвещения
12:36
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам 5,3 млн рублей
12:30
В Петербурге раскрыли схему подмены зарядных устройств, заказанных через маркетплейс
12:17
В России появится цифровая платформа для борьбы с мошенничеством
11:52
В Петербурге состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти»
11:47
Каким провайдерам хостинга сегодня можно работать в РФ?
09:55
Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»
09:49
Подростков Ленобласти выведут на «Орбиту добра»
09:32
Закрывается трамвайное движение по проспекту Просвещения
09:16
Субботник решили перенести
08:45
Чиновники поборются за лайки и репосты
00:54
Драма российских шахматисток в 11-м туре претендентского турнира в Торонто – проиграли обе
00:32
«Ленинградка» начала серию за бронзу женской волейбольной Суперлиги с гостевой победы над московским «Динамо»
21:13
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий единолично лидирует в претендентской гонке в Торонто, набрав 7 очков в 11 турах
18:39
В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудщение погодных условий
15:55
В преддверии 9 мая петербургские единороссы и «Волонтёры Победы» проводят субботники на мемориалах Воинской славы
15:52
В Петербурге задержан водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской улице
15:47
«Блокадный Трезорка»: съемки завершены
15:23
«Большие гастроли» Новосибирского театра "Глобус" в ТЮЗе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Бухарестской улице

В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Бухарестской улице

0
25
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемый в грабеже на Бухарестской улице

Накануне вечером, 19 марта 2024 года около 18 часов 50 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки. Женщина рассказала праввохранителям о том, что между домами 11 и 13 по Бухарестской улице ее друга избили неизвестные, насильно затолкали в автомобиль «Лада», и уехали в неизвестном направлении.
Около 22 часов 30 минут к полицейским обратился сам 26-летний пострадавший, который рассказал, что около 18 часов 30 минут на Бухарестской улице малознакомые ему люди избили его, отобрали 1 000 рублей, паспорт, банковскую карту, и скрылись.
Около 00 часов 10 минут на 112-м километре внутреннего кольца КАД наряд ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району остановил автомобиль «ВАЗ 211440», под управлением ранее судимого неработающего 30-летнего петербуржца.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Приняты меры к установлению и задержанию других участников нападения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2024, 13:53
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Пулковской улице
22-10-2023, 15:16
В Парголово поймали подозреваемого в грабеже
27-03-2024, 12:44
В центре петербурга поймали грабителя
5-09-2023, 13:42
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
10-04-2024, 11:25
В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже
3-07-2023, 11:37
В центре Петербурга задержан подозреваемый в грабеже

Происшествия на дорогах

0
11
Сегодня, 12:49
В Ленобласти в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погибла пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло»
0
114
Вчера, 13:15
В Гатчине мужчина на «Ладе» сбил 9-летнего мальчика
0
118
Вчера, 12:53
На бульваре Александра Грина иномарка сбила 15-летнего самокатчика
0
150
18-04-2024, 15:52
В Петербурге задержан водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской улице
Наверх