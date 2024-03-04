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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе подросток мигрант ранил ножом прохожего у ресторана быстрого питания

В Невском районе подросток мигрант ранил ножом прохожего у ресторана быстрого питания

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подростка, ранившего ножом прохожего у ресторана быстрого питания на улице Дыбенко

В минувшую пятницу вечером, 1 марта 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении возле ресторана быстрого питания на улице Дыбенко, 27.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 38-летнего жителя Мурманска, которого с ранением грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализировали.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Вчера, 3 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 57 корпус 3 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении данного преступления задержали 15-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Причины конфликта устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ножевое ранение мигранты подростки
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