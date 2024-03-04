В Невском районе подросток мигрант ранил ножом прохожего у ресторана быстрого питания

В минувшую пятницу вечером, 1 марта 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении возле ресторана быстрого питания на улице Дыбенко, 27.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 38-летнего жителя Мурманска, которого с ранением грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализировали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Вчера, 3 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 57 корпус 3 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении данного преступления задержали 15-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Причины конфликта устанавливаются.