В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке

Наканунен вечером, 30 мая 2024 года около 18 часов 10 минут на 3-м километре трассы «Подъезд к г. Пикалево» в Бокситогорском районе Ленинградской области 52-летняя женщина - водитель «Хундай Туксон» совершила столкновение с мотоциклом DSE (питбайк), под управлением 11-летнего мальчика, который осуществил выезд на проезжую часть.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.