ента новостей

11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину
10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке

В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке

0
18
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал юный питбайкер

Наканунен вечером, 30 мая 2024 года около 18 часов 10 минут на 3-м километре трассы «Подъезд к г. Пикалево» в Бокситогорском районе Ленинградской области 52-летняя женщина - водитель «Хундай Туксон» совершила столкновение с мотоциклом DSE (питбайк), под управлением 11-летнего мальчика, который осуществил выезд на проезжую часть.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район ДТП мотоциклы дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
18-09-2023, 12:33
В Ленобласти эвакуатор сбил подростка на питбайке
12-02-2024, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
10-02-2024, 17:13
В Калининском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и двое малолетних детей
24-08-2023, 13:29
В Ленобласти 15-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Веста»
20-06-2023, 11:18
В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе

Происшествия на дорогах

0
18
Сегодня, 10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
0
108
Вчера, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
241
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
140
29-05-2024, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
Наверх