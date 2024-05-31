Наканунен вечером, 30 мая 2024 года около 18 часов 10 минут на 3-м километре трассы «Подъезд к г. Пикалево» в Бокситогорском районе Ленинградской области 52-летняя женщина - водитель «Хундай Туксон» совершила столкновение с мотоциклом DSE (питбайк), под управлением 11-летнего мальчика, который осуществил выезд на проезжую часть.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал юный питбайкер
Наканунен вечером, 30 мая 2024 года около 18 часов 10 минут на 3-м километре трассы «Подъезд к г. Пикалево» в Бокситогорском районе Ленинградской области 52-летняя женщина - водитель «Хундай Туксон» совершила столкновение с мотоциклом DSE (питбайк), под управлением 11-летнего мальчика, который осуществил выезд на проезжую часть.
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