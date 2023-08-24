В Ленобласти 15-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Веста»

Накануне вечером около 19 часов 40 минут на 25 километре дороги «Санкт-Петербург – пос. Свердлова – Всеволожск» 15-летний подросток, управляя питбайком без номеров, двигался от поселка им. Свердлова в сторону города Всеволожск по обочине главной дороги и совершил столкновение с выехавшим на перекрёсток автомобилем «Лада Веста», под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП 15-летний подросток госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.