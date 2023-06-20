В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе

накануне поздним вечером около 22 часов 00 минут на перекрестке проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова 34-летняя водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", при повороте налево, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершила наезд на переходившего проезжую часть по разрешающему сигналу светофора 15-летнего ученика 9 класса.

В результате ДТП подросток госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.