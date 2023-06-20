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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе

В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Красносельского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

накануне поздним вечером около 22 часов 00 минут на перекрестке проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова 34-летняя водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", при повороте налево, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершила наезд на переходившего проезжую часть по разрешающему сигналу светофора 15-летнего ученика 9 класса.
В результате ДТП подросток госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход дети
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