В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

Накануне вечером, 29 мая 2024 года около 17 часов 05 минут на 68-ом км трассы «Ушково-Гравийное», в Приозерском районе Ленинградской области вне населённого пункта 15-летний подросток, управляя без водительского удостоверения мотоциклом «Мотолэнд flash 200» без государственных номеров, двигаясь от Советской улице в сторону Вокзальной, улицы для совершения обгона выехал на полосу встречного движения в месте, где обгон запрещен, и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении и выполнявшим левый поворот на прилегающую территорию автомобилем «БМВ Х5» под управлением 53-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Мотоцикл поместили на спецстоянку.

По данном у факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.