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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП на 68 километре автодороги «Ушково-Гравийное», в котором пострадал подросток на питбайке

Накануне вечером, 29 мая 2024 года около 17 часов 05 минут на 68-ом км трассы «Ушково-Гравийное», в Приозерском районе Ленинградской области вне населённого пункта 15-летний подросток, управляя без водительского удостоверения мотоциклом «Мотолэнд flash 200» без государственных номеров, двигаясь от Советской улице в сторону Вокзальной, улицы для совершения обгона выехал на полосу встречного движения в месте, где обгон запрещен, и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении и выполнявшим левый поворот на прилегающую территорию автомобилем «БМВ Х5» под управлением 53-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Мотоцикл поместили на спецстоянку.
По данном у факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП мотоциклы подростки
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