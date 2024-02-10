В Калининском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и двое малолетних детей

Вчера 9 февраля 2024 года около 11 часов 30 минут возле дома 53Б по Новороссийской улице 47-летний водитель, управляя автомобилем «КИА Рио», при совершении разворота от правого края проезжей части совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «БМВ Х3» под управлением 58-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «КИА Рио» госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Пострадали и двое находившихся в «КИА» детей – 3-летний ребенок и 2-месячный младенец. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудниками дорожной полиции проводится проверка по факту ДТП.