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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и двое малолетних детей

В Калининском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и двое малолетних детей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района проводят проверку по факту ДТП с двумя малолетними детьми

Вчера 9 февраля 2024 года около 11 часов 30 минут возле дома 53Б по Новороссийской улице 47-летний водитель, управляя автомобилем «КИА Рио», при совершении разворота от правого края проезжей части совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «БМВ Х3» под управлением 58-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «КИА Рио» госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. 

Пострадали и двое находившихся в «КИА» детей – 3-летний ребенок и 2-месячный младенец. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудниками дорожной полиции проводится проверка по факту ДТП.

Источник: ГУ МВД
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