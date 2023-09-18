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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти эвакуатор сбил подростка на питбайке

В Ленобласти эвакуатор сбил подростка на питбайке

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67
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
В Ломоносовском районе Ленобласти проводится проверка по факту ДТП с несовершеннолетним на питбайке

Накануне днем около 15 часов 25 минут в Ломоносовском районе Ленинградской области, на 15 километре дороги «Стрельна-Кипень-Гатчина», 44-летний водитель на эвакуаторе совершил столкновение с выехавшим с обочины на проезжую часть питбайком, которым управлял 14-летний подросток.
В результате ДТП подросток с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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