В Ленобласти эвакуатор сбил подростка на питбайке

Накануне днем около 15 часов 25 минут в Ломоносовском районе Ленинградской области, на 15 километре дороги «Стрельна-Кипень-Гатчина», 44-летний водитель на эвакуаторе совершил столкновение с выехавшим с обочины на проезжую часть питбайком, которым управлял 14-летний подросток.

В результате ДТП подросток с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.