Сегодня днем, 12 февраля около 12 часов 15 минут на 51-ом километре трассы "Санкт-Петербург – Кировск", в Кировском районе Ленинградской области 48-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где его автомобиль врезался в фургон «Хендай», под управлением 50-летнего водителя.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте; водитель фургона госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельной аварии в Кировском районе Ленобласти
Сегодня днем, 12 февраля около 12 часов 15 минут на 51-ом километре трассы "Санкт-Петербург – Кировск", в Кировском районе Ленинградской области 48-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где его автомобиль врезался в фургон «Хендай», под управлением 50-летнего водителя.
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