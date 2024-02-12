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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»

В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельной аварии в Кировском районе Ленобласти

Сегодня днем, 12 февраля около 12 часов 15 минут на 51-ом километре трассы "Санкт-Петербург – Кировск", в Кировском районе Ленинградской области 48-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где его автомобиль врезался в фургон «Хендай», под управлением 50-летнего водителя.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте; водитель фургона госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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