В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»

Сегодня днем, 12 февраля около 12 часов 15 минут на 51-ом километре трассы "Санкт-Петербург – Кировск", в Кировском районе Ленинградской области 48-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где его автомобиль врезался в фургон «Хендай», под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте; водитель фургона госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.