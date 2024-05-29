В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в результате проведения операции «Алкоголь» выявили в Тосненском районе два подпольных цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции.

Оба были оборудованы в гаражах, один - в посёлке Ульяновка во 2-м Московском проезде, второй – в посёлке имени Тельмана на Красноборской улице.

В общей сложности полицейские изъяли более 600 литров спирта, разлитого по бочкам, пищевые ароматизаторы и красители, еврокубы для смешивания жидкостей, насосы, пробки, разнообразные наклейки для алкоголя.

Кроме того, изъяли более 1,5 тысяч литров подготовленного "продукта", часть которого была в бутылках с этикетками известных производителей алкогольных напитков, а остальное - в канистрах.

По информации полиции, алкоголь поставлялся в Петербург на прилавки так называемых «наливаек».

Все изъятое направлено на экспертизу.

Владельцы подпольных цехов устанавливаются.