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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах

В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах

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Опубликовал: Anton78
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В Тосненском районе Ленобласти полицейские обнаружили подпольное алкопроизводство в гаражах

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в результате проведения операции «Алкоголь» выявили в Тосненском районе два подпольных цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции.
Оба были оборудованы в гаражах, один - в посёлке Ульяновка во 2-м Московском проезде, второй – в посёлке имени Тельмана на Красноборской улице.
В общей сложности полицейские изъяли более 600 литров спирта, разлитого по бочкам, пищевые ароматизаторы и красители, еврокубы для смешивания жидкостей, насосы, пробки, разнообразные наклейки для алкоголя.
Кроме того, изъяли более 1,5 тысяч литров подготовленного "продукта", часть которого была в бутылках с этикетками известных производителей алкогольных напитков, а остальное - в канистрах.
По информации полиции, алкоголь поставлялся в Петербург на прилавки так называемых «наливаек».
Все изъятое направлено на экспертизу.
Владельцы подпольных цехов устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
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