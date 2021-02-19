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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и розлив нелегального алкоголя

В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и розлив нелегального алкоголя

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Гатчинском районе Лекнинградской области полицейские изъяли более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в рамках ранее возбужденного дела по части 4 статьи 327.1 УК РФ, в поселке Войсковицы Гатчинского районе Ленинградской области сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при взаимодействии с ОЭБиПК УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области пресекли деятельность по незаконному разливу и производству спиртосодержащей продукции.

Установлено, что не позднее 1 декабря 2020 года на территории овощебазы поселка Войковицы осуществлялся разлив спиртосодержащей продукции в бутылки объёмом 0,5 литров, на которые клеились федеральные специальные маркам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские провели обыск по месту жительства у предполагаемого организатора преступной деятельности, им оказался 44-летний житель Гатчинского района. В результате обыска установлено, что подозреваемый в пристройке у своего дома в поселке Сиверский Гатчинского района организовал кустарное производство алкогольной продукции. Для данной цели злоумышленник в качестве рабочего привлёк 29-летнего гражданина одного из государства Центральной Азии. Всего изъято свыше 2100 литров спирта и спиртосодержащей продукции, бочки, канистры, фильтры, насосы, ароматизаторы и тара, использующиеся для розлива готовой продукции.

Все изъятое направленно на экспертизу. Полицейскими в настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район алкоголь
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