В Ленобласти ликвидирован подпольный алкогольный завод

В июле 2021 года следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ по факту отравления контрафактным алкоголем двух мужчин и двух женщин в Петербурге.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической полиции Петербурга во Всеволожском районе Ленинградской области выявили и ликвидировали подпольное производство контрафактной алкогольной продукции. Незаконное производство было организовано в частном доме на Бибиковской улице во Всеволожске. Там же был задержан и сам бутлегер – уроженец одной из стран ближнего зарубежья. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли готовую алкогольную продукцию, разлитую по 5-литровым канистрам и бочки со спиртосодержащей жидкостью общим объемом почти 2,5 тысячи литров, а также насосы, шланги, пластиковые канистры и этикетки с маркировками элитного алкоголя. Здесь же полицейские получили информацию еще о двух «площадках» незаконного бизнеса, которые составляли практически полный производственный цикл: на Шоссейной улице был организован мелкооптовый магазин, торгующий 5-литровыми канистрами с контрафактом, а в деревне Лепсари – кустарное изготовление этих самых канистр, для чего бутлегер даже приобрел специальный станок.

В ходе обыска в магазине полицейские изъяли еще 800 литров контрафактного алкоголя и задержали троих мигрантов, земляков организатора производства. Весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.