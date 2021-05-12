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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки

В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
«Завод на колесах», на котором паленый алкоголь разливался по бутылкам, располагался в трейлере большегруза, стоящем на стоянке под Вантовым мостом.

Cотрудники экономической полиции Всеволожского района Ленинградской области совместно с полком патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий ликвидировали нелегальный цех по производству спиртосодержащей продукции, располагавшийся на территории стоянки автотранспорта под Вантовым мостом. Алкоголь разливался по бутылкам прямо в трейлере фуры, а ангары по соседству использовались в качестве склада для хранения уже готовой продукции.

Из незаконного оборота изъято 5,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции, часть из которой уже была разлита в бутылки с этикетками известных производителей. Там же полицией обнаружены федеральные специальные марки с признаками подделки.

Помимо этого, в ходе оперативно-следственных мероприятий в ангаре полицейскими изъяты глушители, используемые для бесшумной стрельбы, и патроны, которые направлены на экспертизу.

В настоящее время полицией приняты меры, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к организации и обеспечению деятельности передвижного цеха.

По результатам проведенных экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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