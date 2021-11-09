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В Петербурге ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкогольной продукции

В начале октября 2021 года сотрудники экономической полиции Выборгского района Петербурга в гаражном кооперативе на Суздальском проспекте обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Из незаконного оборота было изъято полтонны поддельного алкоголя, оборудование, стеклотара и фальшивые акцизные марки. По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

В результате дальнейшего расследования сотрудники экономической полиции не только установили организатора незаконного производства, но и обнаружили второй принадлежащий ему подпольный алкогольный цех. Производство было размещено в двух гаражах гаражного кооператива на Учительской улице в Калининском районе Петербурга. В результате обыска полицейские обнаружили и изъяли 4 тонны 200 литров спиртосодержащей продукции. Часть контрафакта уже была разлита по бутылкам с этикетками известных брендов крепких алкогольных напитков. Кроме этого в гаражах были обнаружены контрафактные сигареты различных марок - 167 коробок, а также оборудование, тара и печатная продукция, в том числе этикетки.

В отдел полиции доставлен 46-летний уроженец Эстонии для проведения процессуальных действий и привлечения к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. По данным полиции, именно он организовал незаконное производство в обоих подпольных цехах.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление и изобличение иных участников противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафактной продукции.

Источник: ГУ МВД
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