В Ленобласти ликвидированы два производства контрафактного спиртного

Сотрудники экономической полиции Главка совместно с коллегами из ОМВД РФ по Тосненскому району ЛО ликвидировали два подпольных цеха розлива контрафактного алкоголя. В ангаре на Почтовой улице Федоровского ПГТ обнаружено и изъято почти 2000 л спиртосодержащей продукции, разлитой по пластиковым канистрам и 600 литров спиртосодержащей жидкости в 3 пластиковых бочках.

На месте были задержаны 5 иностранцев.

Второй подпольный цех обнаружен в производственных помещениях на Ленинградской улице поселка Ям-Ижора. Там изъято около 3,5 тысяч литров контрафакта, большая часть которого уже была разлита в бутылки с этикетками известных производителей водки. Там же обнаружено большое количество федеральных спецмарок с признаками подделки.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Устанавливаются организаторы незаконного бизнеса и каналы сбыта контрафакта.