В Сосновом Бору поймали подозреваемых в грабеж

Накануне днем, 21 мая 2024 года около 13 часов 00 минут к полицейским Соснового Бора обратился 46-летний житель Соснового Бора Ленинградской области, проживающий в доме 66 по Молодежной улице. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что 16 мая 2024 года, около 13 часов 00 минут, в его квартире малознакомая женщина и двое неизвестных ему мужчин, применив силу, похитили 2 мобильных телефона, шуруповерт, беспроводные наушники, планшет, ноутбук, очки и 3000 долларов США, после чего скрылись с места происшествия.

Общий материальный ущерб составил 292 500 рублей.

21 мая около 14 часов 30 минут возле дома 6 по Сибирской улице в Сосновом Бору сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих мужчин, 1988 и 1982 годов рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а, в, г, д» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Обоих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.