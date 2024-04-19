В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже на проспекте Просвещения

13 апреля 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 42-летнего жителя дома 5 по улице Ольги Форш. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 22 часов 00 минут возле дома 74 по проспекту Просвещения на него напали двое, избили и отобрав принадлежащий ему телефон «Редми», стоимостью 6 990 рублей, с места происшествия скрылись.

Вчера, 18 апреля 2024 года около 11 часов 20 минут напротив дома 26 по улице Демьяна Бедного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих неработающих местных жителей, 33 и 23 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.