В центре Петербурга поймали злодея ограбившего женщину в Транспортном переулке

Вчера ночью, 05 мая 2024 года около 01 часа 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 33-летняя петербурженка. Женщина рассказала стражам порядка о том, что поздним вечером 04 мая 2024 года около 23 часов 00 минут возле дома 10 по Транспортному переулку малознакомый ей мужчина, применив физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

Через пару часов, около 03 часов 40 минут возле дома 13 по Транспортному переулку сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления «по горячим следам» задержали 38-летнего мужчину.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г», части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.