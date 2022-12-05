В Колпинском районе задержали двоих грабителей

Накануне днеи около 12 часов 45 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 44-летний мужчина с заявлением о том, что около 07 часов 30 минут на лестничной площадке дома 36 по Заводскому проспекту двое неизвестных мужчин ударили его по голове и похитили у его 34-летней знакомой мобильный телефон, после чего с места преступления скрылись. Материальный ущерб составил 18 000 рублей.

Незамедлительно прибывшим на место преступления нарядом полиции возле дома 54 по улице Веры Слуцкой, «по горячим следам» задержаны двое неработающих ранее судимых мужчин, 30 и 32 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.