ента новостей

12:03
В Петербурге задержали 28-летнюю подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров
11:59
В Ульяновки после пожара в квартире обнаружили обгоревшее тело мужчины
11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
11:42
Призывник сделал предложение девушке перед отправкой на службу в Ленобласть
11:40
В Колпинском районе задержали двоих грабителей
11:29
В Петербурге задержали несовершеннолетнего хулигана, распылившего газ в метро
09:15
Американцы за переговоры или их имитацию?
08:46
Петербуржцам не нужны смартфоны?
08:28
Уборка улиц продолжается
01:32
Франция и Англия вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре вслед за Аргентиной
21:01
В деревне Ретюнь на пожаре в квартире погиб человек
20:20
На пожаре в Архангельской области росгвардейцы спасли семью с ребёнком
13:12
В Никольском мошенники выманили у пенсионерки 1,7 миллиона рублей
12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
20:07
Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис
19:25
Петербург переходит на новую систему уборки дворов
19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
18:26
В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса
18:21
На водных объектах в Ленинградской области начался ледостав
18:12
Администрация выборгского района отдает многомиллионные контракты комбинатам, уличенным в картельных сговорах
14:52
В Гаврилово после пожара обнаружили тело мужчины
14:43
В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов
09:56
Почему не хочется работать?
09:34
Развернули дополнительные койки
09:09
Сергей Боярский передал в медцентр имени Алмазова партию детских игрушек — их собрали петербуржцы в ходе акции «Коробка Храбрости»
08:32
Беглов и Бельский пообщались с мобилизованными
02:24
Бельгия, Германия, Гана, Уругвай и Сербия покидают чемпионат мира по футболу, продолжающийся в Катаре
16:27
В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве
16:14
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпинском районе задержали двоих грабителей

В Колпинском районе задержали двоих грабителей

0
25
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Колпинского района задержали двоих грабителей

Накануне днеи около 12 часов 45 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 44-летний мужчина с заявлением о том, что около 07 часов 30 минут на лестничной площадке дома 36 по Заводскому проспекту двое неизвестных мужчин ударили его по голове и похитили у его 34-летней знакомой мобильный телефон, после чего с места преступления скрылись. Материальный ущерб составил 18 000 рублей.

Незамедлительно прибывшим на место преступления нарядом полиции возле дома 54 по улице Веры Слуцкой, «по горячим следам» задержаны двое неработающих ранее судимых мужчин, 30 и 32 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-09-2022, 12:04
В Центральном районе задержали мужчину за разбой
26-07-2022, 11:30
В центре Петербурга у женщины под угрозой ножа отобрали деньги и телефон
26-07-2022, 11:36
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в разбое
3-10-2022, 15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
6-11-2022, 13:46
В Петербурге задержаны подростки, совершившие разбойное нападение
3-08-2022, 12:49
В Петербурге задержали двоих мужчин за хулиганскую стрельбу

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
17
Сегодня, 11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
0
185
Вчера, 12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
0
145
Вчера, 10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
0
239
2-12-2022, 13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
Наверх