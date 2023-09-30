В Центральном районе задержали двоих подозреваемых в грабеже приятеля

В минувший четверг около 13 часов 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 37-летний житель Москвы с сообщением о том, что около 12 часов 40 минут, возле дома 6 по Разъезжей улице, двое малознакомых граждан в ходе совместного распития спиртных напитков, применив физическую силу, похитили у него мобильный телефон «Ксиоми 10», стоимостью 20 000 рублей, и с места происшествия скрылись.

Вчера днем около 12 часов 05 минут, возле дома 3 по Большой Московской в результате проведенных оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления задержаны 2 петербуржцев без определенных занятий, в возрасте 51 и 53 лет, один из которых ранее был судим.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.