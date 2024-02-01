В Шушарах задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожую

Накануне ночью, 31 января 2024 года около 03 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от 21-летней местной жительницы о том, что около 03 часов 20 минут возле дома 7 по Галицкой улице в поселке Шушары на нее напали двое мужчин. Нападавшие распылили ей в лицо содержимое газового баллончика и вырвали из рук сумку с документами, мобильным телефоном и личными вещами, после чего с места происшествия скрылись.

Сотрудниками полиции уже через час, по горячим следам, возле дома 5 по Галицкой улице по подозрению в совершении указанного преступления задержан 22-летний ранее судимый контролер-кассир местного гипермаркета и его приятель, 22-летний неработающий житель Шушар.

Оба налетчика находились в состоянии алкогольного опьянения и при виде полиции попытались сжечь похищенную сумку.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и еще одно уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.