Трое подростков до смерти избили мужчину в саду Сан-Галли на Лиговке

Накануне ранним утром, 19 марта 2024 года по номеру «112» позвонил мужчина, который сообщил, что трое неизвестных избили его в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте и, ничего не похитив, скрылись.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили на лавочке погибшего мужчину с многочисленными следами побоев.

Его личность была установлена. Им оказался 48-летний житель Невского района Петербурга.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали нападавших. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет.

По предварительной информации, никакого мотива для нападения у злоумышленников не было. Мужчина просто проходил мимо.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Двоих 15-летних подростков поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.