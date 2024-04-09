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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино мужчина в ходе дорожного конфликта избил таксиста, порезал колеса и махал ножом

В Колпино мужчина в ходе дорожного конфликта избил таксиста, порезал колеса и махал ножом

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Опубликовал: Anton78
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В Колпино задержали подозреваемого в избиении таксиста

Накануне днем, 8 апреля 2024 года около 12 часов 25 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 по Московской улице произошло ДТП, и один водитель избивает другого.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 35-летнего жителя поселка имени Тельмана Тосненского района Ленинградской области.
По предварительной информации, задержанный в ходе дорожного конфликта избил 27-летнего водителя такси и порезал шины его автомобиля, угрожая при этом ножом.
При задержании у дебошира изъяты четыре ножа.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район телесные повреждения такси
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