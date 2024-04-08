ента новостей

15:18
Премьера спектакля "Царь-рыба" в ТЮЗе
15:12
Единороссы передали бойцам Ленинградского полка подарки от жителей Петербурга
14:41
В Ленобласти стартует сезон субботников
14:35
Места работы в Петербурге комплексов фиксации нарушений ПДД c 8 по 14 апреля
14:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
12:58
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»
12:54
В Александровском парке мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика
12:49
Выставка «Ключи от рая»
12:45
Выставка «Модификации»
12:41
На внешнем кольце КАД между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения
10:46
Правоохранители выдворяют нелегальных мигрантов
10:17
Что с просроченными кредитами?
10:03
В Гатчине водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в дерево
09:58
На Васильевском острове задержали мигранта с наркотиками
09:55
В Петербурге задержали одного из нападавших на мужчину и его сына на улице Савушкина
09:36
Фонд Сколково поддержит перспективные ИИ-проекты
09:28
В Колпино пенсионерка инвестировала в мошенников более 16,5 млн рублей
02:51
После ничьей с индийским гроссмейстером Гукешем россиянин Ян Непомнящий победил его соотечественника Видита в 4-м туре турнира претендентов в Канаде
02:32
Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3
01:51
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл московскому «Динамо» решающий матч плей-офф со счётом 2–3 и не попал в полуфинал Суперлиги
16:01
Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоено звание Героя Труда
02:36
Россиянка Александра Горячкина победила Анну Музычук на претендентском турнире в канадском Торонто
02:16
Российский шахматист Непомнящий, а также Каруана, Гукеш и Видит одержали победы во 2-м туре турнира претендентов в Канаде
00:00
КХЛ: «Локомотив» уже в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, «Автомобилист» сравнял счёт в серии с «Металлуром»
14:22
В Сланцах поймали подозреваемого в разбойном нападении на церковную лавку
14:18
В Кингисеппе поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о заминировании автовокзала
14:13
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика
14:08
В Петербурге поймали 71-летнюю курьера мошенников
14:01
В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего страйкбольной гранатой в алкомаркете
09:10
Туристы смогут получать болгарскую и румынскую визу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Александровском парке мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика

В Александровском парке мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика

0
58
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Петроградского района проводится проверка по факту инцидента в Александровском парке

Накануне днем, 7 апреля 2024 года около 13 часов 15 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 27-летний мужчина с химическим ожогом лица, который после оказания медицинской помощи был отпущен.
Пострадавший рассказал стражам порядка, что у дома 1 в Александровском парке на Петроградской Стороне трое неизвестных во время конфликта брызнули ему в лицо содержимое перцового баллончика.
В тот же день сотрудники полиции по подозрению в хулиганской выходке задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства троих подозреваемых 1992 – 2003 годов рождения.
Проводится проверка, по окончании которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-03-2024, 13:39
В Петербурге подростки в торговом центре распылили в лицо охраннику газ из перцового баллончика
18-10-2023, 13:22
В Александровском парке подросток ударил сверстника электрошокером в живот
8-07-2023, 11:39
В Гатчине конфликт у магазина закончился госпитализацией с химическим ожогом глаз и лица
18-03-2024, 13:26
В Невском районе подростку брызнули из баллончика в лицо
5-02-2024, 15:10
В Приморском районе задержали хулигана, брызнувшего из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»
19-03-2024, 10:14
В Петербурге задержали мужчину, который брызнули из баллончика в лицо подростку

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 12:58
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»
0
86
Сегодня, 10:03
В Гатчине водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в дерево
0
179
6-04-2024, 14:13
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
452
4-04-2024, 15:55
Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне
Наверх