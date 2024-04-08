В Александровском парке мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика

Накануне днем, 7 апреля 2024 года около 13 часов 15 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 27-летний мужчина с химическим ожогом лица, который после оказания медицинской помощи был отпущен.

Пострадавший рассказал стражам порядка, что у дома 1 в Александровском парке на Петроградской Стороне трое неизвестных во время конфликта брызнули ему в лицо содержимое перцового баллончика.

В тот же день сотрудники полиции по подозрению в хулиганской выходке задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства троих подозреваемых 1992 – 2003 годов рождения.

Проводится проверка, по окончании которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.