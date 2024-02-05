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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали хулигана, брызнувшего из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»

В Приморском районе задержали хулигана, брызнувшего из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан гражданин, распыливший газ из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»

В ночь на 4 февраля к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 21 корпус 2 по Комендантскому проспекту неизвестный распылил содержимое газового баллончика в сторону водителя «Скорой помощи», который привез бригаду на вызов.
Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что возле одной из парадных неизвестный из хулиганских побуждений из газового баллончика дважды брызнул в лицо 55-летнему водителю «скорой помощи», после чего скрылся в этом же подъезде.
Водитель с химическим ожогом глаз обратился в медучреждение, был осмотрен и, после оказания помощи, отпущен.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Сотрудники полиции быстро удалось установить личность хулигана. Им оказался 40-летний проходчик в стройкомпании.
Подозреваемого поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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