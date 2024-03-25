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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подростки в торговом центре распылили в лицо охраннику газ из перцового баллончика

В Петербурге подростки в торговом центре распылили в лицо охраннику газ из перцового баллончика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к задержанию напавшего на охранника торгового центра

Накануне вечером, 24 марта 2024 года около 17 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга через службу «112» поступила информация о том, что в торговом центре на улице Космонавтов неизвестные в ходе конфликта брызнули из перцового баллончика в лицо охраннику.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 24 марта около 17 часов 30 минут двое неизвестных подростков взломали в торговом центре игровой терминал, и, предположительно, похитили оттуда 7 тысяч рублей.
При попытке их задержать, распылили в лицо 31-летнему охраннику газ из перцового баллончика и скрылись.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские ищут злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
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