В Петербурге подростки в торговом центре распылили в лицо охраннику газ из перцового баллончика

Накануне вечером, 24 марта 2024 года около 17 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга через службу «112» поступила информация о том, что в торговом центре на улице Космонавтов неизвестные в ходе конфликта брызнули из перцового баллончика в лицо охраннику.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 24 марта около 17 часов 30 минут двое неизвестных подростков взломали в торговом центре игровой терминал, и, предположительно, похитили оттуда 7 тысяч рублей.

При попытке их задержать, распылили в лицо 31-летнему охраннику газ из перцового баллончика и скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские ищут злоумышленников.