В Гатчине конфликт у магазина закончился госпитализацией с химическим ожогом глаз и лица

Вчера около 11 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что от дома 30 по улице Урицкого в городе Гатчина к ним доставлен 31-летний местный житель с химическим ожогом глаз и лица, в тяжелом состоянии.

В этот же день вечером около 16 часов 00 минут, опергруппой в Гатчине возле дома 59 по улице Карла Маркса по подозрению в причастности к данному происшествию задержан 33-летний местный житель который пояснил что около магазина, расположенного в доме 30 на улице Урицкого в Гатчине, в результате внезапно возникшего конфликта, потерпевший начал избивать его, в результате чего он в ответ распылил ему в лицо перцовый.

Оппонент пострадавшего опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Полицией по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение