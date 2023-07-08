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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине конфликт у магазина закончился госпитализацией с химическим ожогом глаз и лица

В Гатчине конфликт у магазина закончился госпитализацией с химическим ожогом глаз и лица

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Опубликовал: Anton78
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Полицией устанавливаются обстоятельства применения перцового баллона в конфликте в Гатчинском районе Ленобласти 

Вчера около 11 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что от дома 30 по улице Урицкого  в городе Гатчина к ним доставлен 31-летний местный житель с химическим ожогом глаз и лица, в тяжелом состоянии. 

В этот же день вечером около 16 часов 00 минут, опергруппой в Гатчине возле дома 59 по улице Карла Маркса по подозрению в причастности к данному  происшествию задержан 33-летний местный житель который пояснил что около магазина, расположенного в доме 30 на улице Урицкого в Гатчине, в результате внезапно возникшего конфликта, потерпевший начал избивать его, в результате чего он в ответ распылил ему в лицо перцовый.

Оппонент пострадавшего опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Полицией по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район телесные повреждения
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