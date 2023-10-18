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Питерец.ру » Происшествия » В Александровском парке подросток ударил сверстника электрошокером в живот

В Александровском парке подросток ударил сверстника электрошокером в живот

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Петроградского района Петербурга проводится проверка по факту инцидента с подростками в Александровском парке

Накануне поздним вечером около 23 часов 30 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился за помощью 15-летний подросток с электрическим ожогом тела. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии школьника отпустили домой.
По предварительной информации, инцидент произошел 16 октября в Александровском парке, где одноклассник нанес подростку ожог электрошокером в живот.
Полициейские проводят проверку обстоятельств инцидента.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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