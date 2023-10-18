В Александровском парке подросток ударил сверстника электрошокером в живот

Накануне поздним вечером около 23 часов 30 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился за помощью 15-летний подросток с электрическим ожогом тела. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии школьника отпустили домой.

По предварительной информации, инцидент произошел 16 октября в Александровском парке, где одноклассник нанес подростку ожог электрошокером в живот.

Полициейские проводят проверку обстоятельств инцидента.