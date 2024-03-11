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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга поймали вора, промышлявшего кражами из арендных квартир

Полицейские Петербурга поймали вора, промышлявшего кражами из арендных квартир

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Опубликовал: Anton78
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Вора, промышлявшего кражами из арендных квартир, задержала полиция Санкт-Петербурга

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в конце 2023 – начале 2024 года в несколько отделов полиции Центрального района Петербурга поступил ряд заявлений от туристов о кражах их вещей из квартир, которые они арендовали на несколько суток.
Осмотрев места происшествий, сотрудники полиции пришли к выводу, что преступления были совершены путём подбора ключа, так как замки и окна повреждены не были.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемого и задержали его.
Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 69-летний житель города Ломоносов Петродворцового района.
Как установили сотрудники полиции, он подыскивал в сети Интернет популярные объявления о сдаче жилья, брал квартиры в аренду на самый короткий срок, но не заселялся, а просто делал дубликаты ключей, оригиналы которых затем возвращал владельцам.
Спустя несколько месяцев после такой махинации злоумышленник возвращался к дверям арендной квартиры и оставлял рядом, на лестничной площадке, свой электросамокат, оборудованный видеорегистратором. Изображение с этой камеры поступало ему на телефон.
Когда жильцы уходили из квартиры, злоумышленник проникал в нее. используя копии ключей, и похищал имущество.
В настоящее время установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам такой противоправной деятельности, а причинённый потерпевшим ущерб составил свыше 120 тысяч рублей.
Вместе с тем, число пострадавших от преступных действий 69-летнего жителя Ломоносова может исчисляться десятками – по месту его жительства обнаружено и изъято множество различных ключей с бирками.
Следователи СУ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга в отношении задержанного возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: ГУ МВД
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