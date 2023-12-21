В Петербурге задержали вора-рецидивиста, который ограбил магазин на Тореза

Накануне вечером, 20 декабря 2023 года около 20 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что около 16 часов 40 минут в магазин, расположенный в доме 40 по проспекту Мориса Тореза, вошел неизвестный и, угрожая ножом, похитил товар на сумму 3 762 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Сегодня ночью, 21 декабря 2023 около 02 часов 30 минут возле дома 8 по Гданьской улице, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего неработающего петербуржца. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее злоумышленник был неоднократно судим за кражи.