ента новостей

13:37
В Шушарах задержали подозреваемую в хищении кошелька у пенсионерки в Вырице
13:07
«Поезд Победы» прибудет в Ленинградскую область
12:21
Выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор»
10:29
В Красносельском районе автобус сбил школьника
10:24
В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника
10:20
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина
10:14
Пожилая женщина с Васильевского острова продала квартиру и передала мошенникам 12 млн рублей
10:10
В центре Петербурга у молодого парня отобрали музыкальную колонку «JBL»
09:52
Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы будет проведен с 22 января по 6 февраля
09:37
В Горелово 14-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
23:59
Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов за употребление наркотиков дисквалифицирован РУСАДА на три месяца
22:21
Данил Круговой стал игроком ЦСКА, но до лета будет играть за «Зенит-2»
20:44
Родившийся в Санкт-Петербурге гроссмейстер Аниш Гири, ныне представляющий Нидерланды, лидирует на турнире в Вейк-Ан-Зее после 4-го тура
19:17
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке пострадала в ДТП с двумя большегрузами
17:48
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
16:44
Потомки защитников Ленинграда соберутся в городе-герое в дни 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады
16:40
В Петербурге сторонники «Единой России» подвели итоги 2023 года
14:56
В Ленобалсти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:49
В Ленобласти двое в балаклавах ворвались в частный дом, избили и связали хозяина и требовали деньги
14:34
В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда
14:24
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку с бульвара Новаторов
14:19
В Петербурге задержали пожилую женщину, обманувшую пенсионерку с проспекта Юрия Гагарина
14:05
В Колпино задержан стрелок в дорожном конфликте
13:57
В Петербурге студент топором крушил банкоматы и автомобили
13:45
В Адмиралтейском районе трое неизвестных напали на студента
11:40
Эксперт назвал способ, который позволит обнаружить скрытую камеру
11:30
В центре Петербурга обнаружили два трупа
23:03
На КАД автомобиль "ВАЗ-2110" въехал в грузовик. Водитель легковушки погиб, двое пассажиров госпитализированы
22:18
СКА с преимуществом в четыре шайбы разгромил «Амур», у победителей забили Никишин, Дедунов, Старков, Земчёнок, Хайруллин и Сапего
22:06
В МХЛ «СКА-1946» и молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» выиграли свои очередные матчи 15 января
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга у молодого парня отобрали музыкальную колонку «JBL»

В центре Петербурга у молодого парня отобрали музыкальную колонку «JBL»

0
74
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали грабителя - меломана

В минувшую среду, 17 января 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 21 - летний мужчина, который сообщил о том, что подвергся нападению и лишился имущества.
Прибывшие сотрудники полиции установили, что около 15 часов 40 минут возле дома 8 по улице Лабутина неизвестный, под угрозой физического насилия, отобрал у молодого человека музыкальную колонку «JBL» и с места происшествия скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Вчера вечером, 18 января 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 145 по набережной реки Фонтанки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя города Сланцы.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-06-2022, 11:59
В Петербурге задержали вора-рецидивиста
21-07-2023, 15:35
В Петербурге задержан разбойник, ударивший мужчину арматурой и отобравший телефон
3-10-2022, 15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
10-01-2024, 12:44
В Петербурге задержали злоумышленника избившего прохожего на Загородном проспекте
Вчера, 14:05
В Колпино задержан стрелок в дорожном конфликте
8-06-2023, 10:30
В Московсом районе задержали подозреваемого в грабеже

Происшествия на дорогах

0
124
Сегодня, 10:29
В Красносельском районе автобус сбил школьника
0
105
Сегодня, 10:24
В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника
0
152
Вчера, 19:17
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке пострадала в ДТП с двумя большегрузами
0
225
Вчера, 17:48
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
Наверх