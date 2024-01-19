В центре Петербурга у молодого парня отобрали музыкальную колонку «JBL»

В минувшую среду, 17 января 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 21 - летний мужчина, который сообщил о том, что подвергся нападению и лишился имущества.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что около 15 часов 40 минут возле дома 8 по улице Лабутина неизвестный, под угрозой физического насилия, отобрал у молодого человека музыкальную колонку «JBL» и с места происшествия скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером, 18 января 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 145 по набережной реки Фонтанки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя города Сланцы.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.