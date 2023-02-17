В Ленобалсти задержали «домушника» совершавшего кражи из квартир в Невском районе

21 января 2023 года в 75 отдел полиции обратилась женщина, 1964 года рождения, с заявлением о том, что в период с 1 по 21 января неизвестный, путем подбора ключа к металлической входной двери, проник в квартиру, расположенную на 5 этаже 9 этажного дома 34 корпус 1 по Дальневосточному проспекту, откуда совершил хищение золотых украшений на сумму 250 000 рублей.

22 января было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

15 февраля в городе Волхов возле дома 64 по улице Цветочной в результате проведенных оперативно-разыскных сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий ранее судимый мужчина, 1986 года рождения.

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.