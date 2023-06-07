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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвинском районе задержали квартирного вора

В Тихвинском районе задержали квартирного вора

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Тихвинского района задержала подозреваемого в квартирной краже

В минувший понедельник к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 94-летний пенсионер, с заявлением о том, что в период с 08.05.2023 по 02.06.2023 неизвестный преступник, путем подбора ключа к замку входной металлической двери, проник в его квартиру, откуда совершил хищение 520 000 рублей и телевизора.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (кража).
На следующий день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Тихвинскому району возле дома 243 по 9-й линии в садоводстве «Лесное» по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний ранее судимый житель города Тихвин.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район кража квартира
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