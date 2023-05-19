В Петербурге задержали серийного «карманника»

В период времени с 29 апреля по 1 мая к полицейским Центрального района Петербурга поступило шесть заявлений от мужчин в возрасте от 23 до 45 лет о кражах смартфонов из наружних карманов одежды. Все преступления были совершены на Невском проспекте и улицах Маяковского, Жуковского и Кирочной.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Центрального района в квартире дома 4/2 по улице Вавиловых задержали и полностью изобличили в совершении указанных краж 24-летнего гражданина сопредельного государства.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности задержанного.