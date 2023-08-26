ента новостей

11:25
В Ленобласти женщина-водитель погибла врезавшись в дерево на «Лада Ларгус»
11:22
В Кингисеппе задержали подозреваемого в разбое
11:18
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
11:15
В Ленобласти обнаружили тайник с 11 кг наркотиков
01:27
СКА крупно обыграл «Сибирь» на турнире имени Пучкова и подписал контракт с экс-НХЛовцем Алексом Гальченюком
18:26
Петербургский боксёр Рамазан Ханапиев стал чемпионом России в весовой категории до 92 кг и обладателем полутора миллионов рублей, а Илья Попов проиграл свой финал Габилу Мамедову
15:14
Волейбольный «Зенит» обыграл в дерби «Динамо-ЛО» на Мемориале Платонова в трёх партиях, 16 очков набрал Павел Железняков
13:06
Выставка «АРТиКУЛ. Кадр №1»
13:04
ROOF FEST записал «Голос Петербурга»‎
13:00
В Ленобласти бывший лесничий предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений
10:47
В Петропавловской крепости открылся Арктический салон
10:37
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
10:34
В Невском районе задержали наркокурьера с крупной партией зелья
10:30
В Московском районе задержали мигранта пристававшего к 7-летней девочке
10:23
В Калининском районе в квартире обнаружен труп пенсионерки с множественными гематомами
01:14
18-летний белорусский шахматист Максим Царук стал победителем турнира «Мемориал Корчного» в Санкт-Петербурге, обыграв в 9-м туре Муртаса Кажгалеева из Казахстана
23:33
СКА дважды пропустил в первом периоде, но выиграл матч с «Сочи» на турнире Пучкова со счётом 4:3, победную шайбу забросил Александр Никишин
18:06
Более 700 иностранных граждан Петербурга познакомили с русской культурой
16:40
Два петербургских боксёра вышли в финал чемпионата России в Хабаровске: Илья Попов сразится с Габилом Мамедовым, а Рамазан Ханапиев попытается победить Андрея Стоцкого, а вот Дмитрий Захарьев свой бой проиграл
13:36
Выставка юной художницы «Удивительные флора и фауна России»
13:29
В Ленобласти 15-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Веста»
13:22
В Ленобласти водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
13:17
В Ленобласти байкер погиб врезавшись в опору освещения
13:14
В Ленобласти конфликт соседей из-за собаки закончился смертельными ударами ножом
13:10
В Приморском районе пожилая автоледи на иномарке сбила 6-летнюю девочку
12:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилых
12:49
В Приморском районе задержали квартирного вора
12:46
В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего
12:38
В Калининском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам почти 7 млн рублей
12:31
В Калининском районе задержали мужчину с крупной партией зелья
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина-водитель погибла врезавшись в дерево на «Лада Ларгус»

В Ленобласти женщина-водитель погибла врезавшись в дерево на «Лада Ларгус»

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на автотрассе у Борисовой Гривы в Ленобласти

Вчера вечером около 16 часов 25 минут на 61 км автодороги «Магистральная» на территории Ленинградской области 59-летняя женщина, управляя своим автомобилем «Лада Ларгус» и двигаясь от деревни Борисова Грива в сторону поселка Матокса не справилась с управлением и совершила съезд на левую обочину, с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-06-2022, 13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
30-05-2022, 14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
8-03-2023, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
10-07-2023, 08:57
В Ленобласти в ДТП пострадало 4 человека, водитель с места скрылся
24-08-2023, 13:22
В Ленобласти водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
6-03-2023, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:25
В Ленобласти женщина-водитель погибла врезавшись в дерево на «Лада Ларгус»
0
142
Вчера, 10:37
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
0
150
24-08-2023, 13:29
В Ленобласти 15-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Веста»
0
141
24-08-2023, 13:22
В Ленобласти водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
Наверх