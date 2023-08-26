В Ленобласти женщина-водитель погибла врезавшись в дерево на «Лада Ларгус»

Вчера вечером около 16 часов 25 минут на 61 км автодороги «Магистральная» на территории Ленинградской области 59-летняя женщина, управляя своим автомобилем «Лада Ларгус» и двигаясь от деревни Борисова Грива в сторону поселка Матокса не справилась с управлением и совершила съезд на левую обочину, с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.